Französische Zentrumspartei UDI entzieht Fillon die Unterstützung

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Mitte-Rechts-Partei UDI hat dem angeschlagenen konservativen Präsidentschaftskandidaten François Fillon ihre Unterstützung entzogen.



UDI-Chef Jean-Christophe Lagarde forderte Fillons Republikaner-Partei am Freitag in einem Interview mit der Zeitung "Ouest-France" auf, einen Ersatzkandidaten zu finden. "Jeder weiß, dass (...) François Fillon eine Gefahr für den Machtwechsel und damit für Frankreich geworden ist." Die UDI ist eine kleinere Mitte-Rechts-Partei, die 28 der 577 Abgeordneten in der Nationalversammlung stellt.

Fillon steht seit Wochen wegen des Verdachts einer Scheinbeschäftigung seiner Frau auf Parlamentskosten unter Druck. Seitdem am Mittwoch bekannt geworden war, dass er für Mitte März von Ermittlungsrichtern vorgeladen ist, rückten auch zahlreiche Politiker aus seinem eigenen Lager von ihm ab. Fillon selbst weist die Vorwürfe zurück und hatte von einer "politischen Ermordung" gesprochen./sku/DP/he