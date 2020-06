Französische Kryptoasset-Plattform Tozex stellt Anti-Krisen-Unternehmenslösung für Einstieg in Token-basierte Wirtschaft vor

Paris (ots/PRNewswire) - Tozex (https://tozex.io/#BRO) - eine in Frankreich ansässige Kryptoasset-Plattform für Emissionen, Finanzierung und Handel - hat das Believers Reward Offering (BRO) eingeführt. BRO ist die erste nachhaltige Alternative zu ICOs und STOs, um KMUs zu helfen, schwierige wirtschaftliche Zeiten zu überwinden und neue Finanzierungsmöglichkeiten zu eröffnen.BRO (https://medium.com/tozex/bro-crowfunding-made-smart-1870bc9e85c4) ist ein brandneues Crowdlending-Investitionssystem, dass es Unternehmen ermöglicht (https://medium.com/tozex/tokenize-your-business-and-get-funded-f29b7daeb5c4) , ihre Entwicklung zu finanzieren, indem sie Kryptoassets (Stablecoins) von Investoren auf der ganzen Welt leihen. Im Unterschied zu seinen Vorgängern ist BRO das erste Crowdlending-Protokoll, das auf einer Blockchain erstellt wurde, die intelligente Vertragsmöglichkeiten nutzt und Stablecoins unterstützt.Die Tozex-Mitbegründer, die Krypto- und Blockchain-Experten Remy André Ozcan und Christophe André Ozcan, betonen die Bedeutung eines neuen Fundraising-Mechanismus. Ihrer Ansicht nach ist BRO eine Methode zur Mittelbeschaffung, die sich heute als nützlich erweisen wird, wenn der Markt darum kämpft, eine der schwersten Wirtschaftskrisen (https://medium.com/tozex/th e-state-of-token-offerings-what-to-expect-in-2020-and-beyond-425f1f54e4bf) des 21. Jahrhundert zu überwinden. Im Vergleich zu den risikoreicheren ICOs (die während des Kryptowährungsbooms 2017 florierten, als die Menschen risikofreudiger waren), implementiert BRO ein 100 % transparentes (https://medium.com/tozex/bro-crowfunding-made-smart-1870bc9e85c4) Crowdlending-System, das die Erfüllung der Vereinbarung zwischen dem Investor und dem Kapitalnehmer garantiert. Das ist heute, wo jeder zweimal überlegt, eine gute Lösung.BRO ist nicht nur eine sicherere und transparentere Version von ITO, sondern ein Mechanismus, mit der Unternehmen, die nicht fototechnisch tätig sind, ihre Vermögenswerte technisieren und einen neuen und aussichtsreicheren Weg der Finanzierung finden können."Wir gehen davon aus, dass ITO die historische Wiege als Fundraising-Methode verlassen wird, die nur für Blockchain-Starters gedacht ist. Angesichts seiner Merkmale (schneller Start, massive Mittel, keine Kapitalvervielfachung, Liquidität), kann diese neue leistungsfähige Art der Mittelbeschaffung nicht auf zukünftige Start-ups beschränkt werden", so Remy André Ozcan, Mitbegründer von Tozex und Vorsitzender der Frech Föderation of Blockchain Profession ( FFPB (https://www.federation-blockchain.fr/accueil/#fondateurs) ).Mit dem BRO von Tozex können Nutzer das Pump-and-Dump-Phänomen drastische verringern, die Volatilität begrenzen und das Wachstum fördern, indem es eine Gleichbehandlung aller Beitragszähler gewährleistet - ein Merkmal, von dem wir vorher nicht einmal träumen konnten und dessen Fehlen bei vielen Markteilnehmern Abneigung gegenüber neuen Technologien verursachte. Gleichzeitig können Benutzer mit der Tozex-Plattform ihren bevorzugten Fundraising-Mechanismus wählen. BRO, ICO und STO werden nach der PRO-Kampagne von Tozex zur Verfügung stehen, die offiziell am 22. Juni 2020 beginnt und jetzt ihre Vorinvestitionsphase durchläuft.Weitere Informationen finden Sie auf der Tozex- Website (https://tozex.io/#BRO) .Pressekontakt:Christophe Ozcan+33611945676Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/145559/4628805OTS: TozexOriginal-Content von: Tozex, übermittelt durch news aktuell