Französische Inflation steigt auf höchsten Stand seit fast drei Jahren

PARIS (dpa-AFX) - Die Inflation in Frankreich hat sich im August überraschend deutlich verstärkt und den höchsten Stand seit fast drei Jahren erreicht.



Im Jahresvergleich seien die Verbraucherpreise nach europäischer Rechnung (HVPI) um 2,4 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Insee am Dienstag nach einer ersten Schätzung in Paris mit. Dies ist die höchste Inflationsrate seit Oktober 2018. Im Vormonat hatte die Rate nur 1,5 Prozent betragen.

Analysten wurden von der Stärke des Preisanstieg überrascht. Sie hatten bei den Verbraucherpreisen nur mit einer Jahresrate von 2,1 Prozent gerechnet. Im Monatsvergleich stiegen die Lebenshaltungskosten im August um 0,7 Prozent und damit ebenfalls stärker als erwartet.

Als Preistreiber wirkte unter anderem die Entwicklung bei frischen Nahrungsmitteln, deren Preise überdurchschnittlich stark zulegten. Auch bei industriell gefertigten Gütern legten die Preise im August wieder zu, nachdem sie im Juli im Jahresvergleich gefallen waren. Stärkster Preistreiber bleiben aber die Kosten für Energie, die sich erneut kräftig um mehr als 12 Prozent erhöhten./jkr/stk