Französische Front National sieht Wilders im Aufwind

PARIS (dpa-AFX) - Die rechtsextreme Front National (FN) in Frankreich sieht den Rechtspopulisten Geert Wilders trotz des absehbar mäßigen bei den Wahlen in den Niederlanden im Aufwind.



"Das nächste Mal wird er gewinnen", sagte FN-Vizepräsident Florian Philippot am späten Mittwochabend dem französischen Sender Franwäre ce 3.

Wilders' PVV habe um 4 Sitze auf nun 19 Sitze im Parlament zugelegt, sagte Philippot. "Er steigt auf", fügte er mit Blick auf Wilders hinzu. "Das System der Europäischen Union, das immer totalitärer wird, erlebt seine letzten Monate." Allerdings landete Wilders laut ersten Prognosen weit hinter der rechtsliberaler Partei von Regierungschef Mark Rutte.

Die europafeindliche FN-Chefin Marine Le Pen gilt laut Umfragen mit einem Anteil von mindestens 25 Prozent als Favoritin für die erste Runde der französischen Präsidentenwahl Ende April. Im entscheidenden Duell dürfte die 48-Jährige hingegen nach derzeitigen Szenarien von dem unabhängigen Bewerber Emmanuel Macron deutlich geschlagen werden./cb/DP/fbr