Französische Aktivisten aus der Anti-Atomkraft-Bewegung offenbar an mehreren Ausschreitungen beim G-20-Gipfel in Hamburg beteiligt

Hamburg (ots) - Nach Erkenntnissen der Hamburger Sonderkommission"Schwarzer Block" waren französische Aktivisten offenbar an mehrerenschweren Ausschreitungen während des G20 Gipfels im Juli 2017beteiligt. Nach Recherchen des NDR konnten die Ermittler eine Gruppevon mindestens drei Personen identifizieren, die aus derfranzösischen Anti-Atomkraft-Szene stammen sollen.In diesem Zusammenhang wurden am Morgen (20. Juni) Durchsuchungenin Commercy und Bure im ostfranzösischen Departement Meusedurchgeführt. Sie richteten sich gegen zwei Tatverdächtige, eine25-jährige Frau und einen 35-jährigen Mann. Die beiden Aktivistentraten nach Recherchen des NDR während des G20-Gipfels im HamburgerSchanzenviertel und bei der versuchten Erstürmung der Elbphilharmonieam 7. Juli 2017 zusammen mit einem weiteren Franzosen, Loïc S., auf,den die Ermittler seit Ende Mai mit europäischem Haftbefehl suchen.Der 22-jährige Loïc S. war nach Erkenntnissen der Polizei auch an denschweren Zerstörungen beteiligt, die ein Schwarzer Block am frühenMorgen des 7. Juli bei einem Zug über die Hamburger Elbchausseeangerichtet hat. Angesichts der erkennbaren Planung undgemeinschaftlichen Durchführung dieses Zuges gehen Polizei undStaatsanwaltschaft davon aus, dass sich alle Teilnehmer diesesSchwarzen Blocks des schweren Landfriedensbruchs und derBrandstiftung in einem besonders schweren Fall schuldig gemachthaben.Beim Versuch der Festnahme in Frankreich am 29. Mai war Loïc S.von der Polizei nicht angetroffen worden. In einem Schreiben hat dermutmaßliche Tatverdächtige inzwischen seine Position erläutert.Demnach stand er bereits mehrfach in Frankreich wegen verschiedenerProtestaktionen vor Gericht, unter anderem für gewaltsameAuseinandersetzungen um das geplante Atomendlager in Bure. Loïc S.schreibt in seinem Brief, die Vorwürfe der Behörden seienkonstruiert. Wörtlich schreibt er: "Propaganda, Kriminalisierung,Öffentlichkeitsfahndung, der geringste Auflehnungsakt wird starkunterdrückt. Die Rache der Mächtigen steht furchtbar bevor." NachRecherchen des NDR waren ausländische Linksextremisten bei denG20-Gewalttaten in großer Zahl vertreten. Im Vorfeld des G20-Gipfelshatten deutsche Aktivisten auch in der europäischenlinksextremistischen Szene gegen den G20-Gipfel mobilisiert.Für Rückfragen stehen die Autoren Thomas Berbner (040/41566313)und Jan Liebold (040/4154773) zur Verfügung.