Französische Airline Aigle Azur streicht alle Flüge

PARIS (dpa-AFX) - Die in schwere wirtschaftliche Turbulenzen geratene französische Fluggesellschaft Aigle Azur hat alle Flüge vom Samstag an gestrichen.



Die finanzielle Lage des Unternehmens und die sich daraus ergebenden betrieblichen Schwierigkeiten erlaubten es nicht, Flüge über den Freitagabend hinaus zu gewährleisten, teilte die Airline am Donnerstagabend mit. Eine Entschädigung für betroffene Passagiere könne zunächst nicht garantiert werden.

Über die Fluggesellschaft, die nach früheren Angaben bereits seit Monaten Liquiditätsprobleme hatte, war zu Wochenbeginn von einem Handelsgericht bei Paris ein förmliches Sanierungsverfahren eröffnet worden. Es wird nun nach möglichen Übernehmern gesucht.

Die 1946 gegründete Traditions-Airline ist auf Flüge von Frankreich nach Algerien spezialisiert. Sie betreibt elf Flugzeuge./cb/DP/fba