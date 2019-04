Französiche Nutri-Score Nährwertkennzeichnung ist aktuell intergeneratives Optimum

--------------------------------------------------------------Pressemitteilunghttp://ots.de/GIeCdg--------------------------------------------------------------Gütersloh (ots) - Das französische Nutri-Score-Label ist aktuellfür Mestemacher das effizienteste System einer intergenerativenNährwertkennzeichnung. Es fördert pädagogisch-didaktisch bewussteErnährung zwischen den Generationen bereits bei KITA-Kindern.Mestemacher erhofft sich, dass Julia Klöckner,Bundesernährungsministerin, auch Vorschulkinder, Schulkinder,Jugendliche und junge Erwachsene bei ihrer geplantenVerbraucherbeurteilung alternativer Nährwertkennzeichnungenbeteiligt."Die leicht zu erlernende Nährwertkennzeichnung Nutri-Score istauch als Förderer bewusster Ernährungserziehung bereits imKindesalter bestens geeignet. Schon KITA-Kinder im Vorschulalter sindkognitiv in der Lage, mittels Nutri-Score-Label bewusstesErnährungsverhalten zu entwickeln. Auch wegen dieses nachhaltigenpädagogisch-didaktischen Nutzens, verfolgt Mestemacher weiter dasZiel, das Label auf Brotetiketten abzubilden," gibt Prof. Dr. UlrikeDetmers bekannt.Mestemacher gehört mit Danone, Iglo und Bofrost zu denBefürwortern einer europäisch einheitlichen Lösung anhand desfranzösischen Nutri-Score-Labels."Bewusstes Ernährungstraining beginnt bereits bei KITA-Kindern,"hebt Mestemacher Chefin Detmers weiter hervor. "In Frankreich sah ichüber die Osterfeiertage das freiwillig zu verwendendeNutri-Score-Label bereits auf vielen Verpackungen von Nahrungsmittelnabgebildet," ergänzt die Sprecherin der Mestemacher-Gruppe.KITA-Kinder im Vorschulalter profitieren vom einfachenKennzeichnungssystem Nutri-Score. Und als intergeneratives Mittel zurErnährungserziehung gibt es für Mestemacher aktuell nichts besseres.Der Nutri-Score hilft Menschen unterschiedlichen Alters, sichbewusster zu ernähren.Julia Klöckners Entscheidung, als Bundesernährungsministerin dieModelle der Nährwertkennzeichnung des Bund für Lebensmittelrecht undLebensmittelkunde e.V. (BLL), des in Frankreich entwickeltenNutri-Score-Systems und des noch im Entwicklungsprozess steckendenModells des Max Rubner-Instituts (MRI) durch Verbraucher einem BestPractice Test zu unterziehen, bringt Mestemacher grundsätzlichVerständnis entgegen. "Vorschulkinder, Schulkinder und jungeErwachsene sollten beim Best Practice Test aber auch mitredendürfen," wünscht sich Prof. Dr. Ulrike Detmers.2021 feiert Mestemacher den 150. Geburtstag. Bis zurGeburtstagsfeier zielt Mestemacher darauf ab, als Ernährungscoachetabliert zu sein. Bewusste Ernährungserziehung beginnt bereits beiVorschulkindern. Aus diesem Grund soll das bewussteErnährungstraining durch Mestemacher bereits Kriterien derVorschul-Didaktik implementieren.Alternative Modelle:1. BLL-NÄHRWERTKENNZEICHNUNGSMODELL2. FRANZÖSISCHES NUTRI-SCORE-NÄHRWERTKENNZEICHNUNGSMODELL3. NOCH ZU ENTWICKELNDE NÄHRWERTKENNZEICHNUNG DURCH DAS STAATLICHEMAX RUBNER-INSTITUT IM AUFTRAG DER BUNDESERNÄHRUNGSMINISTERIN JULIAKLÖCKNERMestemacher plant wie Danone, Iglo und Bofrost, das 2017 inFrankreich eingeführte "Nutri-Score-System" anzuwenden und auf derVerpackung sichtbar zu machen. Das System besteht aus einerfünfstufigen Farbskala mit Buchstaben von dunkelgrün "A" für diegünstigste Nährwertbilanz bis zu dunkelorange oder rot mit einem "E"für die ungünstigste. Das zutreffende Feld wird dann auf der Packunggrößer hervorgehoben. Hersteller können das Logo freiwilligverwenden.Die Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) und die EUÖko-Verordnung sind Beispiele dafür, dass es gelingt, gemeinsameseuropäisches Recht zu verabschieden. Mestemacher hofft, dass das auchmit einer europaweit einheitlichen Lösung bei derNährwertkennzeichnung gelingt. Das französische Nutri-Score-Label istaufgrund des intergenerativen Optimums in derpädagogisch-didaktischen Qualität dafür geeignet.Pressekontakt:Prof. Dr. Ulrike DetmersGesellschafterinMitglied GeschäftsführungSprecherin Mestemacher-GruppeTel.: 05241 8709-68E-Mail: ulrike.detmers@mestemacher.deOriginal-Content von: Mestemacher GmbH, übermittelt durch news aktuell