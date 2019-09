Franziska Knuppes Mann wies Udo Jürgens in die Schranken (FOTO)

Hamburg (ots) -Wie geht man mit unerwünschten Annäherungen im Job um? Top-ModelFranziska Knuppe, 44, setzt auf die Unterstützung ihres EhemannsChristian Möstl, 47. "Da gab's diese Situation, dass ein Fotografmich mehrfach eindeutig zweideutig angeschrieben hat", so Knuppe zuGALA (Heft 37/2019, ab morgen im Handel). "Ich habe meinem Agentengesagt, dass ich mit dem Typen nicht mehr arbeiten möchte. Einmalließ es sich nicht vermeiden - und da habe ich Christian einfachmitgenommen. Dann war Ruhe." In einem weiteren Fall handelte es sichum einen sehr prominenten "Verehrer". Christian Möstl: "Udo Jürgenshat sich damals Franzis Nummer besorgt und wochenlang bei ihrangerufen, SMS geschrieben. Irgendwann klingelte er durch, als ichgerade neben Franzi stand. Ich ging ran und meinte zu ihm: ,HalloUdo, ich glaube, es reicht jetzt. Lass gut sein!' Er hat nie wiederangerufen."Aus Anlass ihres 20. Hochzeitstag sprechen Franziska Knuppe undChristian Möstl in einem großen GALA-Doppelinterview über ihre Liebeund ihre Familie, über Verlockungen und Eifersucht.Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationSophie Charlotte HerzbergGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell