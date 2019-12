Franziska Knuppe tauft AIDAmira/Taufkonzert mit Johannes Oerding & Charity Event zu Gunsten von AIDA Cruise & Help

Rostock (ots) - Am 30. November 2019 begrüßte AIDA Cruises mit AIDAmira dasvierte Schiff der Selection Klasse in seiner Flotte. Model und ModeratorinFranziska Knuppe, begleitet von Kapitän Manuel Pannzek, taufte am Samstagabendum 23.00 Uhr in Palma de Mallorca erfolgreich AIDAmira. Ein rund 20-minütigesFeuerwerk über dem mallorquinischen Hafen eröffnete die anschließende Taufparty.Stargast Johannes Oerding begeisterte mit seinen Hits die rund 1.000 Gäste anBord.Ein weiteres Highlight des Taufabends an Bord von AIDAmira war ein Charity Eventzu Gunsten von AIDA Cruise & Help. Moderatorin Mary Amiri führte durch dasProgramm. Versteigert wurden u.a. ein Original Rizzi, exklusive Erlebnisse mitden weiteren Stargästen an Bord wie ein Marktrundgang mit Starkoch StefanMarquard, der auch das Taufmenü kreierte, sowie ein von den Stargästen desAbends handsignierter Champagner. AIDA Präsident Felix Eichhorn freute sich,dass er am Ende des Abends einen Scheck in Höhe von 78.500 Euro an ReinerMeutsch für seine Stiftung FLY & HELP übergeben konnte."Ich danke allen unseren Gästen und Partnern, die uns bei unseremHerzensprojekt, dem Bau von Schulen in Schwellen- und Entwicklungsländern, sotatkräftig unterstützen", sagte Felix Eichhorn. Der Erlös fließt in den Baueiner Schule in Namibia. Dies ist bereits das siebte Schulprojekt, das durchAIDA Cruise & Help gemeinsam mit der Rainer Meutsch Stiftung gebaut wird.Am 30. November 2019 heißt es "Leinen los" zur viertägigen Welcome Cruise imMittelmeer. Die Jungfernfahrt des neuen Selection Schiffes führt bis zum 4.Dezember 2019 in das südfranzösische Sète, die katalanische Metropole Barcelonaund zurück nach Palma de Mallorca.In ihrer Premierensaison 2019/2020 nimmt AIDAmira Kurs auf die Wunder imsüdlichen Afrika. Start- und Zielhafen der 14-tägigen Route ist Kapstadt.Weitere Häfen sind Durban, East London und Lüderitz am Rande der Namib-Wüste.Absolutes Highlight der Reisen sind die mehrtägigen Stopps in Kapstadt und inder Walfischbucht in Namibia. Von Mai bis September 2020 wird AIDAmira ab Korfuauf einer neuen Schmetterlingsroute im östlichen Mittelmeer unterwegs sein. Sostehen auf der einen Route Athen, Santorin, Kreta und Brindisi in Apulien aufdem Routenplan und auf der anderen Malta, Sizilien, Crotone in Kalabrien,Olympia und Kefalonia. Beide Routen lassen sich kombinieren und sind als14-tägige Reise buchbar. Weitere Informationen und Buchung im Reisebüro, im AIDAKundencenter unter der Telefonnummer 0381/202 707 07 oder aufwww.aida.de/aidamira.Hinweis für die Redaktionen:Texte und Bilder rund um die Taufe von AIDAmira finden Sie unter den folgendenLinks, die regelmäßig aktualisiert werden: www.aida.de/presse, unter dem Reiter"Digitale Pressemappe AIDAmira" undhttp://www.image.net/AIDAmira_christening_mallorcaPressekontakt:AIDA CruisesHansjörg KunzeVice President Communication & SustainabilityTel.: +49 (0) 381 / 444-80 20Fax: + 49 (0) 381 / 444-80 25presse@aida.deBildmaterial auf www.aida.de/presseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/55827/4455118OTS: AIDA CruisesOriginal-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuell