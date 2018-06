Hamburg (ots) - Franziska Giffey, 40, ist drei Monate nach ihremAmtsantritt als neue Bundesfamilienministerin fest entschlossen, sichaus den SPD-Querelen herauszuhalten. "Ich werde mich nicht beteiligenan irgendwelchen Auseinandersetzungen parteipolitischer Art", sagtGiffey im Gespräch mit der BRIGITTE. Ihre ganze Energie werde siestatt in Flügelkämpfe lieber in ihre neuen Aufgaben stecken. "DieArbeit hier ist wichtig", sagt sie in der aktuellen Ausgabe, dieheute erscheint, "dass wir da was umgesetzt kriegen, was auch vor Ortankommt."Mit Kanzlerin Merkel verbindet Giffey ein besonderer Moment. Nachder ersten Sitzung des neu vereidigten Kabinetts habe Giffey aus demFenster auf den Potsdamer Platz geblickt, die Kanzlerin sei neben siegetreten und habe gesagt: "Schöne Aussicht, oder?", und FranziskaGffey habe das Gefühl gehabt, dass Merkel - Ostdeutsche wie sie -nachvollziehen konnte, was in ihr vorging. "Dieser Moment", soGiffey, "in diesem Kabinettssaal zu stehen, mit meiner ostdeutschenAnfangsbiografie, das war für mich unglaublich. Sehr berührend undsehr schön."Pressekontakt:BRIGITTEStellv. Leiterin MarkenkommunikationMaike PelikanGruner + Jahr GmbH & Co KGTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57E-Mail: pelikan.maike@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, BRIGITTE, übermittelt durch news aktuell