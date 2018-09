Potsdam (ots) -Der Verbraucherschutz-Ausschuss des Landtages Brandenburg hat sichin der gestrigen Sitzung mit dem Thema Schulmilch auseinandergesetztund die Förderung durch das EU-Schulmilchprogramm diskutiert. Anlasswar ein Schreiben der Organisation "foodwatch", die vor starkzuckerhaltiger Schulmilch warnt.Dazu erklärt der verbraucherschutzpolitische Sprecher derAfD-Fraktion im Landtag Brandenburg, Franz Wiese:"15 Prozent der deutschen Jugendlichen sind zu dick, über 6Prozent bereits fettleibig. Der Grund liegt auch in der Schulmilch.Die märkischen Schulen mästen unsere jungen Menschen u.a. mitSchulmilch von Landliebe. In deren Erdbeermilch (250 ml) finden sichfast 25 g Zucker - das entspricht 8 Stück Würfelzucker. Derzuständige Abteilungsleiter des Landwirtschaftsministeriums, Krasser,erklärte das gestern im Ausschuss für völlig unbedenklich. Er beruftsich auf eine Kakaostudie, die besagt, dass diese Milch gesünder seials Wasser. Mich verwundert das nicht, da die Studie unter anderemvon Landliebe Milch in Auftrag gegeben wurde. Ich fordere dieLandesregierung auf, hier sofort zu intervenieren und sich nichtlänger zum Handlanger der Hersteller konfektionierter Lebensmittel zumachen. Die Schulmilch gehört in ganz Brandenburg sofort auf denPrüfstand. Es ist zu begrüßen, wenn in der Schule Milch angebotenwird - aber bitte keine Zucker-Bomben. Wir können nicht längerdulden, dass unsere Kinder schon in der Grundschule zuZucker-Abhängigen erzogen werden."Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell