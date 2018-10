Potsdam (ots) -Die Woidke-Regierung plant die Zulassung von Elektrorollern, umdie Mobilität in Brandenburg zu erhöhen. Eine Verordnung für dieseElektro-Kleinstfahrzeuge komme "Ende 2018 oder spätestens Anfang2019", kündigte eine Sprecherin des Verkehrsministeriums laut derBerliner Morgenpost an.Der verkehrspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im LandtagBrandenburg, Franz Wiese, meint dazu:"Wenn die rot-rote Landesregierung glaubt, die Probleme vonPendlern mit Tretrollern beheben zu können, dann hört sich das nacheinem schlechten Witz an. Jeder sieht: Auf den oftmals zu engenRadwegen ist das Chaos vorprogrammiert. Schon jetzt sind Radwegeschlecht ausgebaut, überfüllt und zu großen Teilen auf Straßenaufgemalt. Zudem wäre zusätzlicher Tretroller-Verkehr für Autofahrereine Zumutung: Das Verkehrschaos würde größer anstatt geringer. Einetypische Lösung der Woidke-Regierung: Durch die rot-rote Politik wirdder Alltag der Menschen nicht besser, sondern beschwerlicher. Und dieVerkehrssicherheit bleibt auch auf der Strecke: Bei 20 km/h derE-Scooter gibt es keine Helmpflicht: Radfahrer sind schon beiniedrigerer Geschwindigkeit hohen Risiken ausgesetzt."Der infrastrukturpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im LandtagBrandenburg, Jan-Ulrich Weiß, ergänzt:"Brandenburg leidet seit Jahren unter seiner schlechtenVerkehrsinfrastruktur, insbesondere jenseits des Speckgürtels. Aberdie Woidke-Regierung hat nichts unternommen, da ihr die Menschen imländlichen Raum, die oftmals zur Arbeit pendeln müssen, egal sind.Jetzt eine Verbesserung der Mobilität durch Tretroller anzukündigen,ist eine Verhöhnung der Steuerzahler, die ein Recht auf gute Straßenund auch auf einen gut ausgebauten ÖPNV haben. Als AfD-Fraktionwollen wir eine grundlegende Wende in der Verkehrspolitik - für dieMenschen in Brandenburg, die etwas Besseres verdient haben als eineTretroller-Regierung."Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell