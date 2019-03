Finanztrends Video zu



mehr >

Potsdam (ots) - Nach der heutigen Sitzung desBER-Untersuchungsausschusses im Berliner Abgeordnetenhaus sind sichLuftfahrtexperten einig: Es darf nicht davon ausgegangen werden, dassder vermeintliche Grußflughafen im brandenburgischen Schönefeld imHerbst 2020 eröffnen kann. Nach der heutigen Diskussion im Ausschusssei klar, dass viele Anlagen, die für den Betrieb des Flughafensunerlässlich sind, in absehbarer Zukunft nicht einmal in einemprüffähigen Zustand sein werden.Dazu erklärt der AfD-Landtagsabgeordnete Franz Wiese, Mitglied imBER-Untersuchungsausschuss:"Was nicht geprüft werden kann, das kann selbstverständlich auchnicht abgenommen werden. Die Flughafengesellschaft selbst hat sicheinen viel zu engen Prüfplan verordnet. Dieser wird niemalseinzuhalten sein. Denn - was die wenigsten wissen - damit derFlugbetrieb im Herbst 2020 beginnen könnte, müsste der Flughafen imHerbst 2019 - also in weniger als einem halben Jahr - fertig sein.Erst dann können die sog. Wirkprüfungen beginnen, die zeigen sollen,dass alle Anlagen zum einen funktionieren und darüber hinaus auchmiteinander funktionieren. Doch von diesem Stadium erscheint der BERweiter entfernt als jemals zuvor. Offene Decken, überallherumhängende Kabelbündel, Monitore, die aus den Decken baumeln - einFlughafen kurz vor der Fertigstellung muss anders aussehen, als derBER heute. Der Termin 2020 wackelt deutlich und dafür gibt es genaueinen Verantwortlichen: Flughafenchef Lütke Daldrup. Rot und Rot inBrandenburg werden versuchen, an ihm festzuhalten, um im Wahljahrnicht noch mehr Blöße zeigen zu müssen. Doch einen Flughafen wirddieser Mann nie eröffnen, da können sich Bürger und Wähler sichersein."Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell