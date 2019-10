Franz Müntefering zu Gast bei 3nach9 am Freitag (18.10.) um 22 Uhr im NDR/RB-Fernsehen (FOTO)

Bremen (ots) -"Man muss den Mut haben, den Menschen auch anstrengende Sachen zusagen", hat Franz Müntefering einmal gesagt. Er ist auch nach seineraktiven Politikerkarriere bekannt dafür, Dinge beim Namen zu nennen.Ob der ehemalige SPD-Chef einer neuen Parteispitze Ratschläge gebenmöchte und welche Seiten am Älterwerden dem ehemaligen Bundesministerbesonders gefallen, berichtet Franz Müntefering in der RadioBremen-Talkshow 3nach9 am Freitag (18.10.) um 22 Uhr imNDR/RB-Fernsehen.Außerdem begrüßen Giovanni di Lorenzo und Judith Rakers folgendeGäste: den Musiker Marius Müller Westernhagen, den HundetrainerMartin Rütter, die Schauspielerin Josefine Preuß, den JournalistenJan Weiler und die Journalistin Nathalie Stüben, die über ihreAlkoholabhängigkeit berichtet.Marius Müller WesternhagenMehr als 40 Jahre ist es her, dass Marius Müller Westernhagen dasAlbum "Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz" aufnahm. Es handelte vonDicken, Trinkern und einem frustrierten Musiker vor teurem Papier."Nach Jahren liest du so einen Text dann wieder und begreifst: Ach,das habe ich damit gemeint", sagt der Kult-Sänger und nahm mit dieserErkenntnis "Johnny Walker" & Co. in New York neu auf. Auf seinenErlebnisbericht freut sich 3nach9.Martin RütterEr ist Deutschlands Hundeprofi Nummer eins: Martin Rütter. Obwohler als Kind selbst keinen Hund haben durfte, hat er seineLeidenschaft für den haarigen Vierbeiner zu seinem Beruf gemacht.Warum sich der Hundetrainer seit Jahren für einen Hundeführerscheineinsetzt und warum der beste Freund des Menschen immer wieder für denSchönheitswahn seiner Herrchen herhalten muss, berichtet Rütter bei3nach9.Josefine PreußEigentlich wäre sie gern Pathologin geworden. Doch Josefine Preußhat sich dann doch für die Schauspielerei entschieden. Ihr aktuellesKino-Projekt führt sie in die Welt der Synchronarbeiten, privat gehtsie bei Wind und Wetter ins Fußballstadion und kultiviert einenausgeprägten Putzfimmel.Jan Weiler"Maria, ihm schmeckt's nicht" gehört zu den erfolgreichstendeutschen Büchern der vergangenen Jahrzehnte, "Das Pubertier" sprachvielen verzweifelten Eltern von Teenagern aus der Seele. Jan Weilersaktueller Protagonist heißt Martin Kühn - und viele Männer über 40haben etwas von dieser Romanfigur. Wer genau sich dahinter verbirgt,über den Zwang zu Grübeln und warum Handys bei Mahlzeiten absoluttabu sind, berichtet Jan Weiler bei 3nach9.Nathalie StübenMit 30 Jahren bemerkt sie, dass sie ein Problem hat - NathalieStüben wacht eines Morgens auf und weiß, was sie lange vermutet hat:Sie ist Alkoholikerin. Doch anstatt aufzugeben, kämpft sie gegen ihreSucht, ordnet ihr Leben neu. Heute, fast vier Jahre später, sagt dieJournalistin: "Ich vermisse das Trinken keine Sekunde!" Bei 3nach9erzählt sie, wie sie das geschafft hat und warum ihr ausgerechnetPodcasts dabei geholfen haben.Erstsendung im NDR/RB-Fernsehen und hr-FernsehenWiederholung im NDR/RB-Fernsehen am 20. Oktober, 11.30 UhrPressekontakt:Radio BremenPresse und ÖffentlichkeitsarbeitDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse.pr@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuell