Frankreichs Regierungssprecherin ruft bei Sommerurlaub zu Geduld auf

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Regierungssprecherin Sibeth Ndiaye hat die Französinnen und Franzosen beim Buchen des Sommerurlaubs zu Zurückhaltung geraten.



"Ich weiß nicht, wo wir in der Entwicklung der Epidemie stehen werden, daher würde ich in dieser Angelegenheit eher zu ein wenig Geduld und Vorsicht aufrufen", sagte Ndiaye dem Sender Franceinfo am Montag. "Ich kann Ihnen nicht sagen, was mit einer Reise in die USA, einer Reise in ein afrikanisches oder asiatisches Land passieren wird." Ndiaye wies auch darauf hin, dass die Transportmittel derzeit sehr begrenzt sind und nicht klar sei, wie die Situation im Sommer sein werde.

Auch wer bald heiraten möchte, sollte vorsichtig sein. Zwar würden die strengen Ausgangsbeschränkungen voraussichtlich am 11. Mai aufgehoben, eine Hochzeitsfeier am 12. Mai sei aber keine gute Idee. "Wir werden das Versammlungsverbot nach dem 11. Mai nicht aufheben, und jeder muss in der Lage sein, sich unter diesen Umständen anzupassen", warnte Ndiaye. Man müsse nun erstmal einen Schritt nach dem anderen gehen./nau/DP/jha