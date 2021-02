Frankreichs Premierminister: Neuer Corona-Lockdown möglich

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Premierminister Jean Castex hat mit einem neuen Lockdown gedroht, falls sich die Lage in der Corona-Pandemie verschlimmern sollte.



"Die Lage bleibt beunruhigend", sagte der Regierungschef am Donnerstag in Paris. "Wenn wir gezwungen sind, werden wir nicht zögern, unsere Verantwortung wahrzunehmen. "Derzeit sei jedoch das Übersee-Département Mayotte im Indischen Ozean der einzige Teil Frankreichs, wo es einen Lockdown gebe. Die bisherigen Beschränkungen gelten weiter.

Frankreich mit seinen etwa 67 Millionen Einwohnern ist stark von der Covid-19-Pandemie betroffen. Nach Behördenangaben vom Mittwoch starben bereits 77 600 Menschen. Staatschef Emmanuel Macron hat das Reizthema Impfungen inzwischen zur Chefsache gemacht. Der 43-Jährige versprach, dass jeder Franzose, der dies wolle, bis Ende des Sommers einen Impftermin bekomme./cb/DP/fba