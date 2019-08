Frankreichs Präsident Macron empfängt britischen Premier Johnson

PARIS (dpa-AFX) - Nach seinem Antrittsbesuch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel reist der britische Premierminister Boris Johnson weiter nach Frankreich.



Staatschef Emmanuel Macron erwartet Johnson am Donnerstag (13.00 Uhr) in Paris zu einem Mittagessen, wie der Élyséepalast vorab mitteilte. Neben dem britischen EU-Austritt sollen der G7-Gipfel, der am Samstag im französischen Badeort Biarritz beginnt, die Irankrise und der Syrienkonflikt auf der Agenda stehen.

Johnson besucht Berlin und Paris, um eine Nachverhandlung des EU-Austrittsabkommens mit Brüssel zu erreichen. Im Poker um den Brexit gilt Frankreichs Präsident als Hardliner. Er sprach sich mehrfach gegen einen langen Aufschub des Austritts aus. Macron wird am Donnerstag zudem den griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis und den indischen Premierminister Narendra Modi empfangen. Modi wird auch am G7-Treffen in Biarritz teilnehmen./ari/DP/nas