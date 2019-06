Frankreichs Macron sieht Fortschritte im EU-Postenpoker

OSAKA (dpa-AFX) - Der französische Präsident Emmanuel Macron sieht bei den schwierigen Verhandlungen über die Neubesetzung von EU-Spitzenposten Fortschritte.



"Ich denke, die Sache kommt voran", sagte er am Samstag nach Gesprächen am Rande des G20-Gipfels im japanischen Osaka. Ob es im Kreis aller 28 Mitgliedstaaten Konsens oder zumindest eine klare Mehrheit für eine Lösung gebe, werde man aber erst am Sonntagabend beim EU-Sondergipfel in Brüssel sehen. "Ich weiß nicht, was die anderen denken", sagte er.

Auf Berichte, dass er sich mit den anderen europäischen Teilnehmern des G20-Gipfels auf eine gemeinsame Position geeinigt haben könnte, ging Macron nicht ein. Er betätigte lediglich, dass es noch einmal Gespräche gegeben habe, bei denen jeder seine Präferenzen und Sensibilitäten habe präsentieren können.

Neben Macron gehörten Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez und Italiens Regierungschef Giuseppe Conte zu den Teilnehmern des G20-Gipfels. Als Gast war zudem der niederländische Regierungschef Mark Rutte eingeladen.

Merkel, Macron und Sánchez gelten als die einflussreichsten Akteure in dem Auswahlprozess. Schwierig machte die Lage aber, dass sie unterschiedlichen europäischen Parteifamilien angehören. Macron gehört zur Gruppe der liberalen Staats- und Regierungschefs. Spaniens Ministerpräsident Sánchez ist hingegen Mitglied der europäischen Sozialdemokraten, Merkel der christdemokratischen Parteienfamilie EVP.

Bei dem kniffligen Personalpaket geht es um die Nachfolge von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker sowie um vier weitere Spitzenposten. Die Christdemokraten wollen eigentlich, dass ihr Europawahl-Spitzenkandidat Manfred Weber (CSU) Junckers Job bekommt, und argumentieren, dass die Europäische Volkspartei (EVP) bei der EU-Wahl die meisten Stimmen bekommen hat. Wegen des Widerstands von Liberalen und Sozialdemokraten sah es zuletzt aber für Weber nicht gut aus. Chancen wurden hingegen dem niederländischen Sozialdemokraten Frans Timmermans eingeräumt.