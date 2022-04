Frankreichs Liga-Verband schließt Deal mit Finanzinvestor CVC

PARIS (dpa-AFX) - Der Französische Fußballliga-Verband (LFP) hat mit dem europäischen Finanzinvestor CVC Capital Partners eine Investitionsvereinbarung zur Vermarktung von TV-Rechten geschlossen. CVC investiert demnach 1,5 Milliarden Euro in eine neue kommerzielle LFP-Tochtergesellschaft und erhält an ihr einen 13-prozentigen Anteil, teilte der LFP nach einem Beschluss der Hauptversammlung am Freitag in Paris mit. Der Großteil des Geldes soll dem Profifußball zu Gute kommen, ein Teil dem Amateurfußball und ein weiterer zur Rückzahlung eines 2020 gewährten staatlich abgesicherten Kredits verwendet werden. Die Abmachung soll im Juli endgültig besiegelt werden.

Wie der LFP mitteilte, ist die neue Partnerschaft Teil einer Strukturreform, die den französischen Profifußball auf internationaler Ebene wieder besser positionieren soll, sowohl in sportlicher als auch in wirtschaftlicher Hinsicht. "Dieses Projekt ist ein wichtiger Schritt für die Entwicklung des französischen Fußballs und ein historischer Fortschritt für den Sport in Frankreich", sagte LFP-Präsident Vincent Labrune. CVC habe eine breite Erfahrung im Bereich Sport und Medien, unter anderem auch in der Formel Eins und im Volleyball./evs/DP/he