Frankreichs Kartellhüter untersuchen Einkaufsbündnisse europäischer Händler

PARIS (dpa-AFX) - Die Einkaufsallianzen europäischer Handelskonzerne rufen die französischen Wettbewerbshüter auf den Plan.



Die Kartellbehörde in Paris kündigte am Montag an, die Bündnisse genauer unter die Lupe zu nehmen. Überprüft werden soll, welche Auswirkungen sich für Lieferanten und Verbraucher ergeben, hieß es.