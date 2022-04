Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy wirbt für zweite Amtszeit Macrons

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs konservativer Ex-Präsident Nicolas Sarkozy hat sich für eine Wiederwahl von Amtsinhaber Emmanuel Macron ausgesprochen. "Ich werde für Emmanuel Macron stimmen", kündigte Sarkozy am Dienstag bei Facebook an. "Er ist in der aktuellen Lage der einzige, der in der Lage ist zu handeln." Der liberale Mitte-Politiker Macron hatte sich am Sonntag gemeinsam mit seiner rechten Herausforderin Marine Le Pen für die entscheidende zweite Runde der Präsidentschaftswahl am 24. April qualifiziert.

Der konservativen Präsidentschaftskandidatin Valérie Pécresse hatte Sarkozy vor der ersten Wahlrunde die erhoffte Unterstützung versagt. Daher deuten Beobachter seine Unterstützung für Macron nun als weiteren Tiefschlag für die krachend gescheiterte Pécresse. Sarkozy war von 2007 bis 2012 Frankreichs Präsident.

In seinem Statement heißt es, die Werte der republikanischen, bürgerlichen Rechten verpflichteten dazu, dem Aufruf Macrons zur Vereinigung zu folgen. Parteireflexe seien in der aktuellen Lage unangebracht. Macron habe angesichts der derzeitigen internationalen Krise die nötige Erfahrung, lobte Sarkozy. Seine Wirtschaftspolitik stelle den Wert der Arbeit ins Zentrum, und sein Engagement für Europa sei klar und ohne Zweideutigkeit./vio/DP/eas