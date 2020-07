Frankreichs Außenminister ruft Libanon zu Reformen auf

BEIRUT (dpa-AFX) - Angesichts einer der schlimmsten Wirtschaftskrisen in der Geschichte des Libanon hat Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian den Mittelmeerstaat zu Reformen aufgefordert.



Frankreich sei bereit, dem Libanon zu helfen, sagte Le Drian am Donnerstag bei einem Besuch in der Hauptstadt Beirut. "Aber es müssen ernsthafte und glaubwürdige Korrekturmaßnahmen umgesetzt werden." Alles, was von der Regierung bislang getan wurde, sei nicht sehr ermutigend.

Der heutige Libanon war früher Teil des französischen Mandatsgebiets im Nahen Osten. Das Land kämpft derzeit mit großen wirtschaftlichen Problemen. Das libanesische Pfund hat in den vergangenen Monaten rund 80 Prozent seines Wertes im Vergleich zum Dollar verloren. Tausende Unternehmen mussten schließen. Stromausfälle sind die Regel geworden. Es kommt regelmäßig zu Protesten und Ausschreitungen./sus/DP/eas