Frankreichs Arbeitslosenquote steigt überraschend auf 9,2 Prozent

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich ist die Arbeitslosigkeit zum Jahresbeginn überraschend hoch ausgefallen.



In den ersten drei Monaten sei die Arbeitslosenquote auf 9,2 Prozent gestiegen, teilte das nationale Statistikamt Insee am Mittwoch in Paris mit. Außerdem wurde die Quote für das Schlussquartal 2017 leicht nach oben revidiert, von zuvor 8,9 Prozent auf 9,0 Prozent.

Den Daten zufolge legte die Arbeitslosigkeit über alle Altersklassen hinweg zu. Die Arbeitslosenquote wird berechnet nach den Standards der Internationalen Arbeitsorganisation ILO. Sie umfasst das französische Kernland und die Überseegebiete.

Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten für die Monate Januar bis März einen Rückgang der Arbeitslosenquote auf 8,8 Prozent erwartet. In den vergangenen Quartalen war die tendenziell eher gesunken, nachdem sie in den Jahren 2013 bis 2016 noch bei zehn Prozent oder darüber lag. Zuletzt hatte die französische Wirtschaft nach einer längeren Schwächephase wieder stärker Fahrt aufgenommen.

Vor etwa einem Jahr war Emmanuel Macron mit einem wirtschaftsfreundlichen Programm zum Präsidenten gewählt worden und hat seitdem unter anderem eine Lockerung des Arbeitsrechts durchgesetzt./jkr/she