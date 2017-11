Frankreich will Glyphosat-Zulassung nur um drei Jahre verlängern

Weitere Suchergebnisse zu "Syngenta":

PARIS (dpa-AFX) - Im Streit um den Unkrautvernichter Glyphosat stemmt Frankreich sich gegen den Vorschlag der EU-Kommission, die Zulassung um fünf Jahre zu verlängern.



Frankreich sei für drei Jahre, sagte Umweltminister Nicolas Hulot am Mittwoch in einem Interview der Sender RMC und BFMTV. Auf die Frage, was sein Land tun werde, wenn ein Vorschlag mit einer längeren Laufzeit zur Abstimmung gestellt werde, kündigte er an: "Wir werden dagegen stimmen." Experten der EU-Länder sollen an diesem Donnerstag entscheiden.

Der Unkrautvernichter ist sehr wirksam und wird weltweit genutzt. Er steht aber im Verdacht, Krebs zu erregen und die Umwelt zu schädigen. Die aktuelle Zulassung in Europa läuft Mitte Dezember aus. Ursprünglich hatte die EU-Kommission eine Verlängerung um zehn Jahre vorgeschlagen, rückte davon nach heftigem Widerstand aber Ende Oktober ab. Es ist aber auch sehr fraglich, ob sie eine Mehrheit für ihren neuen Vorschlag findet./sku/DP/jha