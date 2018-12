Frankreich will bei G7 Kampf gegen Klimawandel vorantreiben

BIARRITZ (dpa-AFX) - Frankreich will in der G7-Gruppe der führenden westlichen Wirtschaftsnationen den Kampf gegen Klimawandel vorantreiben.



Weitere Schwerpunkte der französischen G7-Präsidentschaft im kommenden Jahr seien der Kampf gegen Ungleichheiten und die Stärkung der Demokratie. Das kündigte Außenminister Jean-Yves Le Drian am Dienstag im Seebad Biarritz an der französischen Atlantikküste an. Dort soll der G7-Gipfel vom 24. bis zum 26. August kommendes Jahres stattfinden.

Le Drian vertrat bei dem Termin Staatschef Emmanuel Macron, der kurzfristig abgesagt hatte. Der 40-Jährige beriet laut Élyséepalast in Paris über politische Antworten auf die von den "Gelbwesten"-Protesten ausgelöste innenpolitische Krise. Geplant ist unter anderem ein Sozialpaket mit einem Umfang von rund zehn Milliarden Euro.

Macron hatte schon vor Monaten angekündigt, er wolle das G7-Format erneuern. Er hatte dabei auch den von seinem US-Kollegen Donald Trump ausgelösten Eklat im vergangenen Juni im Blick: Der Chef des Weißen Hauses zog damals seine Unterstützung für die mühsam ausgehandelte Abschlusserklärung des G7-Gipfels in Kanada im Nachhinein per wütender Twitter-Nachricht zurück. In der G7-Runde sind Frankreich, Kanada, USA, Großbritannien, Japan, Deutschland, Italien und EU-Vertreter dabei./cb/DP/nas