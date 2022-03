Frankreich und Partner wollen Abmachung zum Schutz ukrainischer AKW

PARIS (dpa-AFX) - Frankreich will mit seinen wichtigsten Partnern Maßnahmen vorschlagen, die die Sicherheit und den Schutz der fünf wichtigsten Atomanlagen der Ukraine gewährleisten sollen. Die Maßnahmen auf Grundlage technischer Kriterien der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) sollen in den nächsten Stunden vorgelegt werden, teilte der Élyséepalast in Paris am Freitagabend mit. Russland und die Ukraine müssten auf dieser Grundlage eine Einigung erzielen und gemeinsam die Umsetzung der grundlegenden Prinzipien für die Wahrung der Sicherheit und Sicherung der Nuklearanlagen im aktuellen Kontext gewährleisten, hieß es.

Präsident Emmanuel Macron verurteilte entschieden jede Verletzung der Integrität ziviler ukrainischer Nuklearanlagen, die von russischen Streitkräften in der Ukraine verursacht worden seien. Russland müsse seine illegalen und gefährlichen Militäraktionen sofort einstellen, um der Ukraine die Kontrolle über ihre Atomanlagen zu ermöglichen, erklärte der Élyséepalast. Macron habe sich zu der Problematik mit IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi beraten.

Ein Feuer auf dem Gelände des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja hatte in der Nacht zum Freitag für Alarmstimmung gesorgt. Am Morgen wurde es nach Angaben des ukrainischen Innenministeriums gelöscht. Gebrannt habe ein Trainingskomplex. Es sei keine erhöhte Radioaktivität gemessen worden, teilte die ukrainische Aufsichtsbehörde mit./evs/DP/he