Frankreich skeptisch gegenüber Brexit-Verschiebung

PARIS (dpa-AFX) - Die neuen Vorschläge für einen weiteren Brexit-Aufschub sind im Amt von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron auf Skepsis gestoßen.



Frankreich stufe den Vorstoß für eine erneute Verschiebung des britischen EU-Austritts als etwas verfrüht ein, berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Freitag unter Berufung auf das Präsidialamt in Paris. Bis zum EU-Sondergipfel in der kommenden Woche müsse es einen glaubwürdigen Plan dazu geben. Der Élyséepalast war zunächst nicht für eine Bestätigung erreichbar.

Nach bisheriger Planung soll Großbritannien am 12. April aus der EU ausscheiden - also am Freitag in einer Woche. Die britische Premierministerin Theresa May bittet nun um eine Verschiebung des Brexit-Datums auf den 30. Juni. EU-Ratschef Donald Tusk plädiert hingegen nach Angaben eines EU-Beamten für eine flexible Verlängerung der Austrittsfrist um bis zu zwölf Monate.

Macron hatte sich bereits zu Wochenbeginn skeptisch gegenüber einer weiteren Verschiebung des Brexit-Termins gezeigt. Eine Verlängerung, die auch eine Teilnahme Großbritanniens an der Europawahl im Mai bedeuten würde, sei für Frankreich keinesfalls selbstverständlich./cb/DP/mis