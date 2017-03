Frankreich ordnet Beteiligung an Opel-Käufer PSA neu

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Staat ordnet seine Beteiligung an dem Autobauer PSA neu.



Der Anteil von 12,7 Prozent an PSA geht für 1,92 Milliarden Euro an die öffentliche Bank Bpifrance, teilte die Agentur für Staatsbeteiligungen am Montagabend in Paris mit. PSA mit den Marken Peugeot und Citroën will den bisher zu General Motors gehörenden Autohersteller Opel kaufen.