Frankreich lockert coronabedingte Beschränkungen weiter

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich sind die coronabedingten Einschränkungen weiter gelockert worden.



Nach gut drei Monaten der Schließung durften am Montag Kinos wieder öffnen. In den rund 2000 Lichtspielhäusern müssen weiterhin Vorgaben zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie umgesetzt werden. Angestellte und Besucher müssen Schutzmasken tragen und Abstand voneinander halten, wie die Vereinigung der französischen Kinos in ihren Gesundheitsrichtlinien erklärte.

Im Laufe der Woche sollten weitere Kulturangebote folgen. Das Kunstmuseum Musée d'Orsay soll diesen Dienstag seine Türen wieder öffnen, ab Donnerstag soll der Eiffelturm wieder für Besucher zugänglich sein.

Auch für die französischen Schüler gab es ab Montag Änderungen. Für Grund- und Mittelschüler ist der Unterrichtsbesuch nun wieder verpflichtend. Die Beschränkungen bei der Anzahl der Schüler je Klassenraum und den Abstandsregeln wurden gelockert. Der Unterricht ist zunächst für zwei Wochen angesetzt - dann beginnen in Frankreich die Sommerferien. Weiterführende Schulen sind weiterhin nur teilweise geöffnet.

Frankreich hatte in der vergangenen Woche die coronabedingten Kontrollen an den Grenzen zu Deutschland und anderen Nachbarländern beendet. Seitdem dürfen auch wieder Touristen einreisen. Frankreich war von der Covid-19-Krise hart getroffen worden. Es starben fast 30 000 Menschen im Zusammenhang mit einer Infektion mit dem Virus Sars-CoV-19. Die Regierung hatte von Mitte März bis zum 11. Mai eine strenge Ausgangssperre verhängt./ari/DP/jha