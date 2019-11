Frankreich legt Mindestpreis von 2,17 Milliarden Euro für 5G fest

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

PARIS (dpa-AFX) - Frankreich hat einen Mindestpreis von 2,17 Milliarden Euro für Frequenzen des superschnellen Funkstandards 5G festgelegt.



Das sagte die Staatssekretärin im französischen Wirtschafts- und Finanzministerium, Agnès Pannier-Runacher, am Sonntag der Onlineausgabe der Wirtschaftszeitung "Les Echos".

Auf die Frage, ob der Gesamterlös am Ende der Versteigerung vier Milliarden Euro erreichen könnte, sagte die Staatssekretärin, sie lege sich auf keine Prognose fest. Die Frequenzen sollen nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP Anfang kommenden Jahres vergeben werden.