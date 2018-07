Frankreich ist Weltmeister: Was Fußball und Investieren gemeinsam haben

Umgekehrt können Anleger erfolgreich sein, wenn sie trotz einer schlechten Analyse in steigenden Märkten investieren und so von einem allgemeinen Trend profitieren.

Am Ende zählt das Ergebnis

Dazu passt auch, dass sowohl Fußball als auch der Aktienmarkt ergebnisorientiert sind. „Die Wahrheit liegt auf dem Platz“, sagte Trainer Otto Rehhagel dazu einmal. Dabei muss ich an die Geschichte der Dänen denken, die 1992 Europameister wurden.

Zunächst gar nicht qualifiziert, rückten sie kurz vor Turnierbeginn für das aus politischen Gründen ausgeschlossene Jugoslawien nach. Die Spieler mussten zusammengetrommelt werden und die Vorbereitung auf die Partien bestand aus Besuchen bei McDonald’s (zumindest sagt das die Legende).

Aber selbst wenn es tatsächlich so war: alles richtig gemacht. Denn am Ende stand der Turniererfolg. So „einfach“ ist Fußball.

Und ebenso „einfach“ ist es auch an der Börse. Viele Anleger suchen sich die Fonds aus, die in letzten 12 Monaten am besten performt haben. Dabei spielt es für sie kaum eine Rolle, ob das Produkt für sie geeignet ist, wie hoch die Risiken sind, die das Management eingegangen ist und ob die Strategie, die der Fonds verfolgt, auch in Zukunft gute Erträge verspricht.

Gleichzeitig trennen sie sich häufig von den Schlusslichtern der Performancetabelle. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass dieses Fondshopping zu deutlich schlechteren Anlageergebnissen führt. Wer davon auf jeden Fall profitiert, ist das Management der Fonds.

Langfristig setzt sich Qualität durch

14.08.1994: Der Regionalligist TSV Vestenbergsgreuth besiegt den FC Bayern München in der ersten Runde des DFB-Pokals mit 1:0 – bis heute die Mutter aller Pokalsensationen.

In diesem einen Spiel hatte alles für die Franken gepasst: Glück, Einstellung und das Unterschätztwerden durch den übermächtigen Gegner. Und in einem einzigen Spiel ist im Fußball immer alles möglich. Hätte es dagegen wie im amerikanischen Sport eine Best-of-Seven-Serie gegeben (bei der derjenige der Sieger ist, der zuerst vier Spiele gewinnt), kann es jedoch keinen Zweifel geben, dass die Bayern sich durchgesetzt hätten.

An der Börse läuft es exakt genauso ab: Auf kurze Sicht (von wenigen Sekunden bis zu ein, zwei Jahren) kann alles passieren. Dann bestimmen die Schlagzeilen, die Emotionen der Marktteilnehmer und die Computerprogramme den Handel.

Blicken wir aber Foolish mit langem Zeithorizont an die Börse, so wird sich Qualität immer durchsetzen – egal, was die Politik, die Zinsen, die Währungen machen. Auf Sicht von vielen Jahren werden gute Produkte und ein fähiges Management den Kurs bestimmen.

