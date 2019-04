Frankreich hat Nachfolgerin für Europaministerin Loiseau gefunden

PARIS (dpa-AFX) - Frankreich hat eine Nachfolgerin für die ehemalige Europaministerin Nathalie Loiseau gefunden.



Die Abgeordnete der Präsidentenpartei La République en Marche (LREM), Amélie de Montchalin, übernimmt das Amt als Staatssekretärin, kündigte der Élyséepalast am Sonntagabend an. Die 33-Jährige sitzt seit 2017 in der Nationalversammlung und kommt aus Lyon. Loiseau hatte die Mitte-Regierung am vergangenen Mittwoch verlasen, um die Liste von LREM für die Wahlen zum EU-Parlament im Mai anzuführen.

Auch die Funktion des Staatssekretärs beim Premierminister und Regierungssprechers wird neu besetzt: Die 39-Jährige Vertraute von Präsident Emmanuel Macron, Sibeth Ndiaye, übernimmt die Position von Benjamin Griveaux, der das Pariser Rathaus erobern will und deswegen zurückgetreten war. Der 37-jährige Cédric O wird neuer verantwortlicher Staatssekretär für die Digitalwirtschaft. Auch sein Vorgänger Mounir Mahjoubi stand auf der Abschiedsliste.

Der sozialliberale Macron (41) regiert seit knapp zwei Jahren. In der Nationalversammlung, das ist das Unterhaus des französischen Parlaments, haben seine Partei LREM und Partner eine große Mehrheit./nau/DP/zb