Frankreich erholt sich etwas stärker von Corona-Einbruch als bislang gedacht

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Wirtschaft hat sich im Sommer etwas stärker vom Einbruch während der ersten Corona-Welle im Frühjahr erholt als zunächst gedacht.



Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 18,7 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mit. In einer ersten Schätzung hatte die Behörde einen Zuwachs um 18,2 Prozent ermittelt.

Im zweiten Quartal war die Wirtschaft aufgrund der Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie um 13,2 Prozent eingebrochen. Trotz der Aufholjagd in den Sommermonaten sei das Vorkrisenniveau bei weitem noch nicht erreicht, kommentierte Insee die neuen Zahlen./bgf/mis