Frankreich bemüht sich um mehr Gas und Öl aus den Golfstaaten

PARIS (dpa-AFX) - Frankreich bemüht sich angesichts des Ukraine-Kriegs um zusätzliche Gas- und Öllieferungen aus den Golfstaaten. Unter anderem zu diesem Zweck reiste Außenminister Jean-Yves Le Drian am Sonntag nach Katar, Oman und Kuwait, wie sein Ministerium am Montag mitteilte. Im Bemühen, von Russland unabhängiger zu werden, habe der Minister in Katar und Oman über Gas- sowie in Kuwait über Öllieferungen gesprochen. Darüber hinaus sprach Le Drian ebenfalls am Sonntag mit seinen Amtskollegen aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten über Energielieferungen.

In Katar gab Le Drian außerdem den Startschuss für einen strategischen Dialog zwischen beiden Ländern. Schwerpunkte sollen Energie, Verteidigung, Antiterrorkampf und Investitionen in die Wirtschaft sein, hieß es in Paris./evs/DP/ngu