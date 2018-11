Frankreich: Verbrauchervertrauen fällt auf tiefsten Stand seit 2015

PARIS (dpa-AFX) - Die Stimmung der französischen Verbraucher hat sich im November deutlich eingetrübt.



Das Verbrauchervertrauen sei um drei Punkte auf 92 Punkte gesunken, teilte das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris mit. Volkswirte hatten nur einen leichten Rückgang auf 94 Zähler erwartet. Mit dem jüngsten Rückgang fiel die Konsumlaune in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone auf den niedrigsten Wert seit Februar 2015./jkr/bgf/fba