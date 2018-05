Frankreich: US-Strafzölle nicht zu rechtfertigen

PARIS (dpa-AFX) - Frankreich hat die US-Strafzölle für Aluminium und Stahl aus der EU als "ungerechtfertigt" kritisiert.



Diese einseitigen Maßnahmen seien "falsche Antworten", sagte der Staatssekretär im französischen Außenministerium, Jean-Baptiste Lemoyne, am Donnerstag in Paris. "Es gibt Fragen zu Überkapazitäten in diesen Bereichen (...), aber die Europäische Union ist auf keinen Fall die Ursache dieser Überkapazitäten." Er warnte, am Ende würden die US-Verbraucher die Rechnung für die Zollerhöhungen bezahlen.

Die EU habe den USA die Hand ausgestreckt, versicherte Lemoyne. "Sie wurde nicht gehört. Und deshalb werden wir unsererseits handeln." Die angekündigten europäischen Gegenmaßnahmen würden "verhältnismäßig und kalibriert" sein, "denn Eskalation ist niemals gut".

Der Staatssekretär wiederholte die Forderung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron nach einer Reform der Welthandelsorganisation WTO. "Was den internationalen Handel angeht, tanzen wir heute alle am Rande des Abgrunds", sagte er./sku/DP/she