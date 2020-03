Frankreich: Jahresinflationsrate sinkt im Februar leicht auf 1,6 Prozent

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Preisauftrieb in Frankreich ging im Februar wie erwartet leicht zurück.



Die nach europäischen Standards berechnete Jahresinflationsrate (HVPI) liege bei 1,6 Prozent, teilte das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris laut einer zweiten Schätzung mit. Die Jahresinflation fiel damit um 0,1 Prozent niedriger aus als noch im Januar. Auf Monatsbasis hingegen war keine Veränderung festzustellen. Beide Entwicklungen waren bereits von Volkswirten erwartet worden und entsprechen der ersten Schätzung.

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für die gesamte Eurozone mittelfristig eine Rate von knapp zwei Prozent an. Die Zuspitzung der Coronavirus-Krise dürfte in den kommenden Monaten nicht nur auf der Konjunkturentwicklung, sondern auch auf der Preisentwicklung lasten. Davor hatte am Donnerstag auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde gewarnt. Dazu dürfte auch der jüngste Einbruch der Ölpreise beitragen./ssc/jsl/jha/