Frankreich: Inflationsrate steigt stärker als erwartet

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich ist die Inflationsrate im Januar höher als erwartet ausgefallen.



Der europäische Verbraucherpreisindex (HVPI) sei im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,8 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris laut einer ersten Schätzung mit. Dies ist die höchste Rate seit vergangenen Juli. Analysten hatten lediglich mit 0,5 Prozent gerechnet. Im Dezember hatte das Preisniveau im Jahresvergleich noch stagniert.

Gestiegen sind im Jahresvergleich die Preise für Dienstleistungen und für verarbeitete Produkte. Dazu trug auch der wegen der Corona-Krise verspätet begonnene Winterschlussverkauf bei. Die Energiepreise gingen zwar erneut zurück, aber nicht mehr so stark wie im Vormonat.

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise im Januar um 0,3 Prozent. Hier war eine Stagnation erwartet worden. Im Dezember waren die Preise um 0,2 Prozent gestiegen./jsl/jkr/mis