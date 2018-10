Frankreich: Inflationsrate stagniert im Oktober

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich hat die Inflation im Oktober überraschenderweise nicht angezogen.



Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) seien um 2,5 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat gestiegen, wie das nationale Statistikamt Insee am Mittwoch nach einer ersten Schätzung mitteilte. Bereits im Vormonat hatte die Jahresinflationsrate auf diesem Niveau gelegen. Ökonomen hatten mit einem Anstieg auf 2,6 Prozent gerechnet.

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise um 0,1 Prozent. Hier war ein Anstieg um 0,2 Prozent erwartet worden.

Besonders deutlich legten im Jahresvergleich die Energiepreise zu. Sie stiegen um 13,8 Prozent. Im Monatsvergleich kletterten sie um 1,9 Prozent.

Die Inflation in Frankreich liegt weiter über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB), den diese für den gesamten Euroraum anpeilt. Die Währungshüter sehen die Stabilität der Preise mittelfristig bei einer Inflation von knapp zwei Prozent als gewährleistet an. In Deutschland war die Inflationsrate gemessen am HVPI im Oktober von 2,2 Prozent im Vormonat auf 2,4 Prozent angezogen. Sie erreichte den höchsten Stand seit Februar 2012. Die Zahlen für die gesamte Eurozone werden um 11 Uhr veröffentlicht./jsl/jkr/fba