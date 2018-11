Frankreich: Inflationsrate bleibt wie erwartet bei 2,5 Prozent

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich hat sich die Inflation im Oktober wie erwartet nicht verändert.



Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) seien im Jahresvergleich um 2,5 Prozent gestiegen, teilte das nationale Statistikamt Insee am Mittwoch nach einer zweiten Schätzung in Paris mit. Die Behörde bestätigte damit wie von Analysten erwartet eine erste Erhebung.

Bereits im Vormonat hatte die französische Jahresinflationsrate bei 2,5 Prozent gelegen. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise um 0,1 Prozent. Auch in dieser Betrachtung war eine erste Schätzung wie erwartet bestätigt worden./jkr/bgf/jha/