Frankreich: Inflationrate sinkt überraschend

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich ist die Inflationsrate im Februar überraschend gefallen.



Die Verbraucherpreise seien um 1,4 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat gestiegen, teilte das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris mit. Im Januar hatte die Rate noch 1,6 Prozent betragen. Volkswirte hatten für den Februar mit einer Teuerung von 1,7 Prozent gerechnet. Die Daten beziehen sich auf den für europäische Zwecke erhobenen Verbraucherpreisindex HVPI.

Auch im Vergleich zum Vormonat blieb die Preisentwicklung im Februar hinter den Erwartungen zurück. Die Verbraucherpreise stiegen nur um 0,1 Prozent, während Ökonomen mit einem Anstieg um 0,4 Prozent gerechnet hatten.

Die Inflation in Frankreich lag damit zuletzt unter dem Niveau in der Eurozone. Im Januar hatte die Jahresrate Währungsraum bei 1,8 Prozent gelegen. Der Wert für Februar wird am Donnerstag veröffentlicht. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für den gesamten Währungsraum eine Inflationsrate von knapp zwei Prozent an./jsl/jkr/fbr