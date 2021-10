Frankreich: Inflation zieht weiter an

PARIS (dpa-AFX) - Die Inflation in Frankreich hat im September weiter angezogen.



Gegenüber dem Vorjahresmonat seien die nach europäischer Methode ermittelten Verbraucherpreise (HVPI) um 2,7 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mit. Eine vorläufige Schätzung wurde bestätigt. Im August hatte die Rate 2,4 Prozent betragen.

Ausschlaggebend für die Entwicklung waren stärker steigende Preise für Dienstleistungen und Energie. Dagegen schwächte sich der Preisauftrieb von industriell gefertigten Gütern sowie von Lebens- und Genussmitteln etwas ab./bgf/mis