Frankreich: Inflation steigt stärker als erwartet

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich hat sich der Preisauftrieb im März verstärkt.



Im Jahresvergleich seien die nach europäischer Methode erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) um 1,7 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Insee am Freitag auf Basis einer ersten Schätzung mit. Im Februar hatte die Inflationsrate noch bei 1,3 Prozent gelegen. Analysten hatten für März mit einer Rate von 1,5 Prozent gerechnet.

Damit näherte sich die Inflation in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone wieder ein Stück weit dem Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Notenbank strebt für den gesamten Euroraum mittelfristig eine Inflationsrate von knapp zwei Prozent an. Erst dann sieht die EZB die Stabilität der Preise als gewährleistet an. Sie versucht dieses Ziel mit einer weiterhin extrem lockeren Geldpolitik zu erreichen.

Im Monatsvergleich legten die Preise im März um 1,1 Prozent zu. Hier wurde ein Zuwachs um 0,8 Prozent erwartet./jkr/he