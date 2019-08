Frankreich: Industrieproduktion fällt deutlich stärker als erwartet

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Industrieproduktion ist im Juni deutlich stärker gefallen als erwartet.



Die Produktion sei um 2,3 Prozent im Monatsvergleich gesunken, teilte das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mit. Analysten hatten lediglich mit einem Rückgang um 1,2 Prozent gerechnet. Im Mai war die Produktion noch um revidierte 2,0 Prozent gestiegen. In einer ersten Schätzung war noch ein Anstieg um 2,1 Prozent ermittelt worden.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat stagnierte die Produktion. Hier war ein Anstieg um 1,0 Prozent erwartet worden.

Die Produktion im enger gefassten Verarbeitenden Gewerben fiel im Juni um 2,2 Prozent. Prognostiziert wurde ein Rückgang um 1,3 Prozent. Beim verarbeitenden Gewerbe werden der Energie- und der Bausektor nicht berücksichtigt./jsl/mis