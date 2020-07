Frankreich: Industrieproduktion erholt sich kräftig nach Corona-Einbruch

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich hat sich die Industrieproduktion kräftig vom Einbruch in der Corona-Krise erholt.



Im Mai sei die Fertigung im Monatsvergleich um 19,6 Prozent zum Vormonat gestiegen, teilte das französische Statistikamt Insee am Freitag in Paris mit. Volkswirte hatten mit einer deutlichen Erholung gerechnet, waren aber im Schnitt nur von einem Anstieg um 15,4 Prozent ausgegangen. In den Monaten März und April war die Industrieproduktion in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone wegen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie noch stark gesunken.

Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat zeigte sich auch im Mai weiterhin das Ausmaß des konjunkturellen Einbruchs in Frankreich. In dieser Betrachtung fiel die Produktion um 23,4 Prozent. Analysten hatten einen Rückgang um 24,0 Prozent erwartet./jkr/bgf/jha/