Frankreich: Höchste Inflation seit 2012

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich ist die Teuerung so stark wie seit mehr als sechs Jahren nicht mehr.



Die nach europäischen Standards berechnete Inflationsrate betrug im Juli 2,6 Prozent, wie das nationale Statistikamt Insee am Dienstag nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Die Behörde hat damit wie von Analysten erwartet eine erste Schätzung bestätigt.

Die Juli-Inflationsrate ist damit die höchste seit März 2012. Im Juni hatte die Rate 2,3 Prozent betragen. Im Monatsvergleich fiel das allgemeine Preisniveau im Juli um 0,1 Prozent. Auch in dieser Betrachtung wurde die erste Schätzung wie erwartet bestätigt.

Damit liegt die Teuerung im Land mittlerweile klar über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB), den diese jedoch für den gesamten Euroraum anpeilt. Die Währungshüter sehen die Stabilität der Preise bei einer Inflation von knapp zwei Prozent als gewährleistet an. Ein wesentlicher Grund für die zuletzt gestiegene Teuerung sind höhere Energiepreise./jkr/bgf/fba