Frankreich: Geschäftsklima trübt sich leicht ein

PARIS (dpa-AFX) - Die Stimmung in den französischen Unternehmen hat sich im Oktober leicht eingetrübt.



Das Geschäftsklima fiel um einen Punkt auf 105 Zähler, wie das Statistikamt Insee am Mittwoch in Paris mitteilte. Analysten hatten im Mittel mit einem unverändert Wert gerechnet.

Belastet wurde die Unternehmensstimmung durch die Industrie. Der Indikator fiel um drei Punkte auf 99 Zähler und damit auf den tiefsten Stand seit viereinhalb Jahren. Die globale Industrie leidet derzeit unter den zahlreichen Handelskonflikten. In den übrigen Sektoren - Dienstleistungen, Einzelhandel und Bau - blieb die Stimmung dagegen konstant./bgf/jkr