Frankreich: Geschäftsklima trübt sich etwas ein

PARIS (dpa-AFX) - Die Stimmung in der französischen Wirtschaft hat sich vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs weiter eingetrübt. Das Geschäftsklima ging im April aber nur noch leicht zurück. Der Indexwert fiel um einen Punkt auf 106 Zähler, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen etwas stärkeren Rückgang auf 105 Punkten erwartet. Im Vormonat war das Geschäftsklima noch deutlich stärker gesunken.

Im verarbeitenden Gewerbe hat sich die Stimmung im April leicht verbessert. Der Dienstleistungssektor zeigte im Vergleich zum Vormonat keine Veränderung, während es im Einzelhandel erneut einen deutlichen Stimmungsdämpfer gab. Insgesamt liegt das Geschäftsklima in Frankreich weiter über dem langfristigen Durchschnitt./jkr/la/jha/