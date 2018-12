Frankreich: Geschäftsklima trübt sich deutlich ein

PARIS (dpa-AFX) - Die Stimmung in den französischen Unternehmen hat sich im Dezember deutlich eingetrübt.



Wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mitteilte, fiel das von ihm erhobene Geschäftsklima um drei Punkte auf 102 Zähler. Das ist der tiefste Stand seit Ende 2016. Analysten hatten im Mittel mit der Entwicklung gerechnet.

Laut Insee geht die Stimmungseintrübung vor allem auf den Einzelhandel zurück. Dies dürfte eine Folge der "Gelbwesten"-Proteste sein, in deren Folge zahlreiche Einzelhändler ihre Geschäfte schließen mussten. Zudem kam es zu teilweise schwerwiegender Sachbeschädigung./bgf/elm/fba