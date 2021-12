Frankreich: Geschäftsklima trübt sich deutlich ein

PARIS (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung in Frankreich hat sich im Dezember spürbar eingetrübt. Das Geschäftsklima fiel gegenüber November um drei Punkte auf 110 Zähler, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 113 Punkten gerechnet. Trotz des Rückgangs liegt das Stimmungsbarometer sowohl höher als vor der Pandemie wie auch über dem langfristigen Durchschnitt. Besonders deutlich trübte sich die Stimmung im Dienstleistungssektor ein, der unter den neuen Corona-Beschränkungen wohl am stärksten leidet./bgf/mis